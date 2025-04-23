Психолог рассказала, какими фразами нужно поддерживать себя в сложной ситуации

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Правильные слова зачастую помогают поддерживать себя в сложные моменты. Но какими они должны быть?
Дипломированный врач, психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» рассказала, что речь идет не о поддержке ванильными фразами, а о серьезном нейробиологическим процессе.
По ее мнению, поддерживающие слова должны быть взяты не из интернета, а из своего опыта — от мамы, папы, бабушки — то есть те, которые отпечатались в душе.
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«Когда мы при помощи осознанного, сконцентрированного внимания начинаем управлять своим мышлением. Когда у нас что-то не получается, нам нужно себя поддержать, мы задействуем самую простую систему — дофамин. То есть покупаем что-то, угощаем себя чем-то – даем глоток позитивных эмоций, но он кратковременный», — заявила эксперт.
По ее мнению, поддерживающие слова должны быть взяты не из интернета, а из своего опыта — от мамы, папы, бабушки — то есть те, которые отпечатались в душе.
«В критичный момент нужно остановиться на несколько секунд, сказать себе поддерживающие фразы, что все хорошо, что ты живой, что с тобой всё в порядке, что ты со всем справишься. Таким образом, будет ощущение внутренней поддержки, опоры. Вы станете более устойчивыми», — объяснила психолог.Она отметила, что люди 90% жизни себя критикуют, оценивают, ругают, тем самым уничтожая опору внутри себя.
«На этом строится стресс, тревога, которая выматывает изнутри. Все деструктивные слова программируют нашу жизнь. Мозг — это программа, система, компьютер. Все, что мы думаем, происходит», — предупредила нейропсихолог.
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Анастасия Панченко