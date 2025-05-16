Психолог дала советы, как справиться со стрессом во время экзамена

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Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова дала советы, как выпускникам и их родителям морально подготовиться к ЕГЭ.
Специалист рассказала, что при стрессе страдают мышление, память, речь и так далее. Поэтому выпускникам надо научиться управлять своими эмоциями и не погружаться в переживания.
Так, психолог посоветовала во время нервного напряжения перечислять любые физические вещи, которые вас окружают: тумбочка, фотография, рамка, свечка, тюбики и так далее.
Она также порекомендовала использовать практику дыхания «по квадрату». Для этого необходимо представить квадрат, каждая из сторон которого будет обозначать, например, 4 секунды, и следовать им, тратя на каждый вдох, выдох и делать между ними равные паузы.
При этом нервничают перед экзаменами не только дети, но и родители. По данным исследования аналитиков группы «Ренессанс страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», повышенную тревожность из-за школьных экзаменов испытывают 14% родителей, пишет RT.
При этом 39% опрошенных сильно переживают в этот период, а 63% респондентов считают ЕГЭ наиболее стрессовым видом экзамена.
Также 59% родителей нервничают из-за баллов, которые получит ребенок, а 42% — за возможность поступить в вуз на бесплатной основе.
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Так, психолог посоветовала во время нервного напряжения перечислять любые физические вещи, которые вас окружают: тумбочка, фотография, рамка, свечка, тюбики и так далее.
«Это помогает сконцентрироваться и снизить стресс. Другая практика — брать любое слово, которое не вызывает эмоционального отклика, делить его на буквы и к каждой букве придумывать про себя слова, которые с нее начинаются. Например, слово "стул": первая буква "с" — перечисляем слова на "с". Потом на ” т” и так далее», — отметила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она также порекомендовала использовать практику дыхания «по квадрату». Для этого необходимо представить квадрат, каждая из сторон которого будет обозначать, например, 4 секунды, и следовать им, тратя на каждый вдох, выдох и делать между ними равные паузы.
При этом нервничают перед экзаменами не только дети, но и родители. По данным исследования аналитиков группы «Ренессанс страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», повышенную тревожность из-за школьных экзаменов испытывают 14% родителей, пишет RT.
При этом 39% опрошенных сильно переживают в этот период, а 63% респондентов считают ЕГЭ наиболее стрессовым видом экзамена.
«Ещё 14% сильнее переживают за вступительное тестирование в вуз, а 13% — и вовсе за ОГЭ. Главным стресс-фактором для родителя является моральное состояние ребёнка — такой вариант ответа выбрали 82% опрошенных», — говорится в исследовании.
Также 59% родителей нервничают из-за баллов, которые получит ребенок, а 42% — за возможность поступить в вуз на бесплатной основе.
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Элина Позднякова