Психолог дала советы, как справиться со стрессом во время экзамена

Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» решило продлить приём заявок на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» а также на конкурс отечественных брендов «Знай наших». Заявки можно отправлять до 1 июня, сообщили в фонде.