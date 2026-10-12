Стало известно, как увеличить количество здоровых семей в России

12 октября 2026, 11:18

Психолог Ланг: в здоровой семье ответственность за решения несут оба партнера

Фото: iStock/Olga Yastremska

Многие семьи боятся идти к психологу или психиатру, считая это признаком слабости. Однако, по словам специалистов, такое затягивание приводит только к ухудшению ситуации.





Психолог Сергей Ланг и психиатр-нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» объяснили, почему своевременная помощь психолога может спасти семью, как выбрать специалиста и при чём здесь любовь к себе.





«Семья — это целостный организм — когда не ищут виноватого, не уходят в абьюз и психологические травмы, а начинают учиться вместе нести ответственность. Как только люди это поймут — количество здоровых семей вырастет», — сказал Ланг.

«Здесь особенно важна изначальная любовь к самому себе. Полюбить самого себя — это не травить свою жизнь алкоголем или чем-либо ещё, потому что это разрушение. Получается такая аутоагрессия: я себя не люблю, я себя отравлю»,— объяснил он.

«Каждый человек выбирает психолога по своей собственной душе. Главное — не затягивать. Если обращаться к специалисту вовремя, то можно обойтись без медикаментозного лечения. При выборе надо смотреть на опыт людей, проверять документ об образовании и прислушиваться к отзывам близких и знакомых», — посоветовали эксперты.