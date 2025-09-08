Стало известно, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе

08 сентября 2025, 14:06

Синоптик Шувалов: ближайшая неделя в Москве будет теплой и солнечной

Фото: Istock/yulenochekk

Началась вторая недели осени, но жители Москвы и области все еще ходят в теплых рубашках и даже футболках. Долго ли солнце будет баловать, и к чему готовится дальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ближайшие три дня погода будет теплой и солнечной.





«Антициклоны формируют погоду практически на всей европейской территории с небольшой разницей. Ровная, хорошая, комфортная погода будет стоять всю эту неделю и в Москве, и в Подмосковье. Температура будет держаться от 22 до 24 градусов. Со среды, наверное, станет прохладнее до +20», — сказал он.

«Утром будет прохладно, нужно что-то накидывать на себя. На нашем фоне, кстати, не так благостно звучат новости из Сочи, где со вчерашнего дня и до конца недели ожидаются ливни с грозами. Бархатный сезон взял паузу на морском побережье. Но после 10 сентября у них тоже все наладится», — отметил Шувалов.