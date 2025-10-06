Стало известно, можно ли очищать кишечник чесноком натощак
Диетолог Павлюк: польза и вред чеснока натощак зависят от состояния ЖКТ
6 октября традиционно отмечается день любителей чеснока. Многие уверены, что чеснок натощак — мощное средство для очистки кишечника и укрепления иммунитета. Однако специалисты советуют относиться к этому методу с большой осторожностью.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что польза и вред чеснока натощак зависят от состояния желудочно-кишечного тракта.
«У очень многих такая острая пища, как чеснок, вызывает непереносимость. У людей с геморроем, гастритом, болезнями кишечника могут быть обострения и различные негативные реакции», — сказала она.
По словам диетолога, чеснок может провоцировать симптомы синдрома раздраженного кишечника.
«Если наблюдается вздутие, поносы, запоры, то стоит проверить, не чеснок ли их вызывает. Нужно исключить этот продукт и понаблюдать за реакцией организма», — посоветовала она.
Таким образом, вместо радикальных «чисток» диетолог советует взвешенный подход. Прежде чем следовать народным советам, важно оценить состояние своего здоровья и проконсультироваться со специалистом, чтобы не навредить себе.