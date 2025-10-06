Стало известно, можно ли очищать кишечник чесноком натощак

06 октября 2025, 18:07

Диетолог Павлюк: польза и вред чеснока натощак зависят от состояния ЖКТ

Фото: iStock/IURII BUKHTA

6 октября традиционно отмечается день любителей чеснока. Многие уверены, что чеснок натощак — мощное средство для очистки кишечника и укрепления иммунитета. Однако специалисты советуют относиться к этому методу с большой осторожностью.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что польза и вред чеснока натощак зависят от состояния желудочно-кишечного тракта.





«У очень многих такая острая пища, как чеснок, вызывает непереносимость. У людей с геморроем, гастритом, болезнями кишечника могут быть обострения и различные негативные реакции», — сказала она.

«Если наблюдается вздутие, поносы, запоры, то стоит проверить, не чеснок ли их вызывает. Нужно исключить этот продукт и понаблюдать за реакцией организма», — посоветовала она.