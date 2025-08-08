Эксперты рассказали, что цены в России снизились, но до дефляции еще далеко

08 августа 2025, 14:22

Фото: istockphoto / SewcreamStudio

В России уже третью неделю подряд фиксируют снижение цен в ряде сегментов потребительского рынка, однако экономисты подчеркивают: о дефляции речь не идет. По данным Минэкономразвития, с 29 июля по 4 августа стоимость товаров в среднем упала на 0,13 %, при этом сильнее всего подешевели плодоовощи — например, картофель потерял в цене 10,8 %, сообщает Общественная служба ​новостей.





Эксперты напоминают: дефляция — это длительное снижение общего уровня цен, а в России этого нет. Стоимость услуг продолжает расти, на рынке топлива сохраняются риски. Снижение цен на отдельные продукты, в том числе овощи, специалисты связывают с сезонными факторами: урожай нового года и низкая себестоимость производства.



Доктор экономических наук Леонид Холод поясняет, что умеренная инфляция на уровне 1–2 % в год стимулирует рост экономики, тогда как дефляция обычно сопровождается стагнацией. Он также отметил, что вернуть цены к уровню прошлых лет невозможно: за годы инфляции снизилась покупательная способность денег.



«Все страны на самом деле пугаются, когда начинается дефляционный процесс, то есть изменение масштаба цен в сторону снижения, потому что инфляция в умеренных объемах — это условие роста. А дефляция, как правило, рост тормозит, потому что это значит, что у вас практически по всем товарным группам полный штиль, и в целом предложение превышает спрос, то есть вы всего перепроизвели, и вам стремиться к росту ВВП особо уже и не нужно», — отметил эксперт.