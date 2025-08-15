Психолог назвал неожиданные причины психосоматических расстройств
Психолог Лунюшин: Некоторые люди используют болезни, чтобы привлечь внимание
Психосоматические расстройства оказывают значительное влияние на физическое здоровье человека. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.
По его словам, часто причиной психосоматических расстройств становится длительный стресс, который остается в подсознании даже после его завершения.
«Такой травмирующий опыт может проявляться спустя время в виде физических симптомов или заболеваний. Триггерные ситуации, похожие на прошлую травму, могут активировать подсознательные механизмы и вызывать ухудшение здоровья», — объяснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Кроме того, причиной появления психосоматических расстройств могут стать внутренние конфликты. Особенно часто такое случается у перфекционистов, которые пытаются соответствовать высоким стандартам.
Лунюшин добавил, что человек может подсознательно заболевать, чтобы привлечь к себе внимание окружающих. В этом случае болезнь позволяет получить эмоциональную поддержку и заботу. Заболеть может и мать, которая накричала на детей, а потом страдает от чувства вины.
При этом существует и эффект самовнушения, когда человек начинает верить в существование у себя болезни болезнь под влиянием собственных мыслей.
Психолог подчеркнул, что психосоматические расстройства имеют сложную природу и для их выявления и лечения важно обращаться к профильным специалистам.