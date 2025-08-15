Психолог назвал неожиданные причины психосоматических расстройств

15 августа 2025, 17:39

Психолог Лунюшин: Некоторые люди используют болезни, чтобы привлечь внимание

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психосоматические расстройства оказывают значительное влияние на физическое здоровье человека. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.





По его словам, часто причиной психосоматических расстройств становится длительный стресс, который остается в подсознании даже после его завершения.





«Такой травмирующий опыт может проявляться спустя время в виде физических симптомов или заболеваний. Триггерные ситуации, похожие на прошлую травму, могут активировать подсознательные механизмы и вызывать ухудшение здоровья», — объяснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.