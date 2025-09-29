Стало известно, откуда у мошенников личные данные россиян
Киберэксперт Мизинов: личные данные мошенники берут с цифровых платформ
Вы получаете звонок, и человек на том конце провода с ходу называет вас по имени-отчеству и точно знает ваш адрес. Откуда у незнакомца такая информация?
Эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что люди сами о себе публикуют информацию в социальных сетях и на других площадках, не задумываясь о последствиях.
«Основной источник информации — это мы сами. Подавляющее большинство граждан сами добровольно в интернете оставляют о себе очень много информации. И ФИО, и адреса электронных почт, и номера телефонов, и прочее. Чтобы получить первичные данные о человеке, в паспортный стол необязательно обращаться. Практически всегда все это дело можно найти в открытом доступе», — сказал он.
По словам эксперта, второй канал — это «мощная киберармия», которая регулярно взламывает сайты и базы данных компаний. Полученная в результате утечек информация (номера телефонов, адреса электронной почты, ФИО) затем продается и перепродается в даркнете, пополняя базы мошенников.
«Современная жизнь требует от нас активного использования цифровых сервисов. Повсеместная цифровизация привела именно к таким последствиям. Также мы оставляем свои данные при заказе товаров, записи к врачу, регистрации на различных порталах. Риск утечки этих данных существует всегда, поэтому важно сохранять бдительность, независимо от того, насколько осведомленным о вас выглядит собеседник», — предупредил Мизинов.