Стало известно, откуда у мошенников личные данные россиян

29 сентября 2025, 13:07

Киберэксперт Мизинов: личные данные мошенники берут с цифровых платформ

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Вы получаете звонок, и человек на том конце провода с ходу называет вас по имени-отчеству и точно знает ваш адрес. Откуда у незнакомца такая информация?





Эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что люди сами о себе публикуют информацию в социальных сетях и на других площадках, не задумываясь о последствиях.





«Основной источник информации — это мы сами. Подавляющее большинство граждан сами добровольно в интернете оставляют о себе очень много информации. И ФИО, и адреса электронных почт, и номера телефонов, и прочее. Чтобы получить первичные данные о человеке, в паспортный стол необязательно обращаться. Практически всегда все это дело можно найти в открытом доступе», — сказал он.

«Современная жизнь требует от нас активного использования цифровых сервисов. Повсеместная цифровизация привела именно к таким последствиям. Также мы оставляем свои данные при заказе товаров, записи к врачу, регистрации на различных порталах. Риск утечки этих данных существует всегда, поэтому важно сохранять бдительность, независимо от того, насколько осведомленным о вас выглядит собеседник», — предупредил Мизинов.