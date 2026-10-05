Стало известно, почему люди решаются на пластические операции

05 октября 2026, 12:04

Врач Дьячкова: люди решаются на измнения внешности из-за соцсетей

Фото: iStock/Niklas Storm

Внешность — это то, что мы видим каждое утро в зеркале. Но то, какими мы хотим себя видеть, порой формируется задолго до этого — и далеко не нами, особенно сейчас — в век цифровизации.





Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что идеальная внешность из соцсетей — это не реальность, а отфильтрованная картинка, и зачастую фильтры становятся катализаторами внешних изменений.





«Фильтры меняют пропорции лица, отбеливают зубы, сужают нос, увеличивают губы, выравнивают кожу. Мозг быстро привыкает к этому эталону, и в зеркале человек начинает видеть не себя, а несоответствие картинке. Отсюда желание срочно изменить зубы и лицо, даже если объективных проблем нет», — сказала она.

«Важно различать эстетическую коррекцию по клиническим показаниям и погоню за фильтром. Разумный путь — консультация ортодонта или стоматолога-ортопеда, специализирующегося на эстетическом протезировании зубов, которые оценят прикус, состояние зубов и височно-нижнечелюстного сустава, а при необходимости направят к психотерапевту. Иногда после работы с тревогой желание менять внешность снижается, а иногда эстетическое лечение действительно показано — но уже по медицинским причинам, а не под влиянием соцсетей», — подчеркнула Дьячкова.

«Красота — это идеальное сочетание неидеальных черт. Поэтому прежде чем что-то менять, спросите себя: это действительно ваше желание или навязанный фильтрами образ?» — завершила собеседница.