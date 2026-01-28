«Ловушка своих иллюзий»: пластическая хирургия бессильна при отсутствии внутренней гармонии
Хирург Алексанян: Красота — это не только внешность, но и гармония с собой
Ключевым моментом в выборе пластической хирургии является понимание своих целей и мотивации. Об этом рассказал пластический хирург, профессор Тигран Алексанян.
По его словам, пластическая хирургия может стать отличным инструментом для изменения внешности ради повышения уверенности в себе. Если же пациент стремится к идеальному образу, навязанному современным обществом, то он может сильно разочароваться и попасть в зависимость от процедур. Люди, стремящиеся к идеалу, часто оказываются в ловушке собственных иллюзий, пояснил хирург.
«Каждый человек уникален, и задача пластического хирурга заключается в том, чтобы подчеркнуть эту индивидуальную красоту, а не создавать «копии» идеалов. Мы работаем с природными данными, наша цель — гармонизировать их, сделать более выразительными, но не радикально менять внешность», — отметил Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.
Он уточнил, что качественная пластика должна быть такой, чтобы окружающие заметили улучшения, но не могли точно определить, что именно было изменено.
Красота заключается не только во внешности, но и во внутреннем состоянии, уверенности в себе и гармонии. Именно такой баланс является залогом здорового подхода к пластике, заключил хирург.