Хирург раскрыл, чем опасно отварное мясо
Чрезмерное употребление отварного мяса может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
По словам специалиста, большое количество белковой пищи требует усиленной выработки пищеварительных ферментов и желчи, пишет «Газета.Ru». При переедании могут появиться тяжесть и распирание в животе, боли, тошнота, изжога, вздутие и нарушения стула.
Умнов также отметил, что мясо не содержит клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника. Поэтому при преобладании мясных продуктов в рационе могут возникнуть проблемы с пищеварением.
Врач предупредил, что плохо пережеванное мясо сложнее расщепляется в пищеварительном тракте. По его словам, это может способствовать развитию процессов брожения и гниения в кишечнике и нарушению баланса микрофлоры.
Кроме того, избыток животного белка создает дополнительную нагрузку на печень и почки, поскольку при его переработке образуются азотистые соединения. Чрезмерное количество мяса в рационе также может повышать уровень мочевой кислоты и увеличивать риск развития подагры.
Специалист добавил, что рацион, в котором мясо занимает слишком большую долю, может привести к недостатку клетчатки и некоторых других необходимых питательных веществ, в частности витамина C. По рекомендации Умнова, оптимальной порцией мяса является 150-200 граммов. При этом он советует не делать мясные продукты основой каждого приема пищи и сочетать их с овощами.
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