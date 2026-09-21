Хирург раскрыл, чем опасно отварное мясо

21 сентября 2026, 22:27

Хирург Умнов: ЖКТ тяжелее переваривает вареное мясо

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Чрезмерное употребление отварного мяса может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.