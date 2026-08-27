Пластическая операция обернулась для мужчины пеной изо рта и остановкой сердца
В Бразилии отец двоих детей скончался во время пластической операции. Об этом сообщает издание Need to know.
Жизнь 45-летнего Жуана Виктора Батисты Пинейро оборвалась в клинике, в которой он два года делал омолаживающие процедуры. Кроме того, мужчина снимался в рекламном ролике медучреждения в прошлом году.
Врач ввел наркоз и приступил к процедуре подтяжки лица в области висков, но в какой-то момент у пациента пошла пена изо рта. Медики пытались реанимировать его семь раз, однако сердце так и не запустилось.
Родственники бразильца заявили, что он был полностью здоров и активно занимался спортом, однако экспертиза показала наличие гипертонии. Теперь точные причины трагедии предстоит выяснить правоохранителям.
В самой клинике заявили, что персонал принял все необходимые меры и вовремя среагировал на ситуацию. Однако адвокат семьи утверждает, что в учреждении отсутствовал дефибриллятор.
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