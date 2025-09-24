В Подмосковье предупредили о мошенниках, представляющихся школьными психологами

24 сентября 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали применять новую схему обмана, замаскированную под психологическое тестирование в школах. Об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности региона и прокуратуре Московской области.





Аферисты звонят и представляются школьными психологами. Под предлогом прохождения анкетирования они рассылают детям и родителям фишинговые ссылки. Переход по такой ссылке ведёт на поддельный сайт, где жертву вынуждают ввести конфиденциальные данные. В результате злоумышленники получают доступ к персональной информации, а иногда и к личным кабинетам в банках.



Затем преступники переходят к шантажу и психологическому давлению. Они сообщают жертве об «утечке информации» или о возбуждении уголовного дела. Далее следуют требования к ребёнку и родителям включить видеосвязь для так называемой «проверки обстановки дома», собрать деньги и ценные вещи для передачи курьеру.

«Представители органов власти, банков или учебных заведений никогда не запрашивают пароли, данные карт, коды из СМС, не просят перевести или передать кому-либо деньги. Критически относитесь к звонкам от незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками государственных или учебных учреждений. Не переходите по сомнительным ссылкам из СМС или мессенджеров. Не вводите свои логины, пароли или реквизиты банковских карт на незнакомых сайтах», – посоветовали в ГУРБ.