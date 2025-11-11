Стало известно, почему россияне стали чаще возвращаться на прежние места работы

11 ноября 2025, 18:58

Бизнесмен Никулин: 5% россиян возвращается на прежние рабочие места

Фото: iStock/YakobchukOlena

Каждый третий уволившийся возвращается на прежнее место работы. По данным аналитиков, чаще всего люди возвращаются к прежнему работодателю в сфере торговли, а также в медицине, IT и промышленности. Такая практика распространена и среди топ-менеджеров. При этом руководители охотно берут такого сотрудника обратно, даже с прибавкой в зарплате. Это оказывается выгоднее, чем обучать новичка.





Управляющий партнёр компании ProfiStaff Денис Никулин в беседе с «Радио 1» заявил, что количество возвращающихся сотрудников не превышает 5%, а остальное сильно искажено.





«Основные причины увольнений остаются классическими: неудовлетворенность зарплатой, отсутствие интересных задач и профессионального роста, а также упадок в самой компании. При этом работодатели научились бороться за ценные кадры в момент принятия решения об уходе. Почти в половине случаев сотрудник получает контр-оффер. То есть ему могут предложить другие деньги, другую должность, другие задачи, другой график работы. Но то, что ему интересно, это работа HR и руководства», — пояснил он.