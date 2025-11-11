В Раменском молодёжь обучили оказывать первую помощь

11 ноября 2025, 17:29

Фото: Раменский молодёжный центр

На базе Молодёжно-подросткового клуба «Атлет» для жителей Раменского провели занятие по программе «СТОП КРОВЬ». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.