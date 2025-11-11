В Раменском молодёжь обучили оказывать первую помощь
На базе Молодёжно-подросткового клуба «Атлет» для жителей Раменского провели занятие по программе «СТОП КРОВЬ». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Практические навыки оказания первой помощи участникам передал доброволец-инструктор Центра тактической подготовки «Архангел», активист молодёжного крыла Народного фронта Михаил Кытин. На занятии освоили правила вызова службы скорой медицинской помощи, получили навыки самопомощи и взаимопомощи в критических ситуациях.
Обучение проходило в рамках проекта «Культура безопасности Народного фронта». Задача программы – сформировать у молодых людей практические умения, которые помогут сохранить жизнь в экстренных обстоятельствах.
Читайте также: