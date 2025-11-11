Подмосковные колледжи — среди лучших работодателей для участников «Абилимпикс»
Четыре колледжа из Подмосковья попали в число лучших работодателей для участников чемпионата «Абилимпикс». Ежегодный рейтинг Минтруда РФ оценивает организации, которые помогают людям с инвалидностью строить карьеру и находить работу по полученной профессии, сообщили в подмосковном Минобразования.
Подмосковные учебные заведения заняли сразу несколько высоких позиций — 4-е, 5-е, 7-е и 8-е места.
В список вошли:
- Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова — 4-е место;
- Колледж «Коломна» — 5-е место;
- Ступинский техникум имени А. Т. Туманова — 7-е место;
- Электростальский колледж — 8-е место.
Рейтинг Минтруда помогает распространить лучшие практики и стимулировать другие организации к развитию инклюзивных рабочих мест. Это важный шаг к тому, чтобы каждый выпускник, независимо от особенностей здоровья, мог реализовать себя в профессии.