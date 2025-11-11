Подмосковные колледжи — среди лучших работодателей для участников «Абилимпикс»

11 ноября 2025, 15:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Четыре колледжа из Подмосковья попали в число лучших работодателей для участников чемпионата «Абилимпикс». Ежегодный рейтинг Минтруда РФ оценивает организации, которые помогают людям с инвалидностью строить карьеру и находить работу по полученной профессии, сообщили в подмосковном Минобразования.





Подмосковные учебные заведения заняли сразу несколько высоких позиций — 4-е, 5-е, 7-е и 8-е места.



В список вошли:

Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова — 4-е место;

Колледж «Коломна» — 5-е место;

Ступинский техникум имени А. Т. Туманова — 7-е место;

Электростальский колледж — 8-е место.