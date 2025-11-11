Достижения.рф

Подмосковные колледжи — среди лучших работодателей для участников «Абилимпикс»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Четыре колледжа из Подмосковья попали в число лучших работодателей для участников чемпионата «Абилимпикс». Ежегодный рейтинг Минтруда РФ оценивает организации, которые помогают людям с инвалидностью строить карьеру и находить работу по полученной профессии, сообщили в подмосковном Минобразования.



Подмосковные учебные заведения заняли сразу несколько высоких позиций — 4-е, 5-е, 7-е и 8-е места.

В список вошли:

  • Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова — 4-е место;
  • Колледж «Коломна» — 5-е место;
  • Ступинский техникум имени А. Т. Туманова — 7-е место;
  • Электростальский колледж — 8-е место.
Фото: пресс-служба Коломенского аграрного колледжа им. Н.Т. Козлова
Высокие позиции колледжей подтверждают, что в Подмосковье активно развивают сферу инклюзии и создают равные возможности для трудоустройства выпускников с инвалидностью.

Рейтинг Минтруда помогает распространить лучшие практики и стимулировать другие организации к развитию инклюзивных рабочих мест. Это важный шаг к тому, чтобы каждый выпускник, независимо от особенностей здоровья, мог реализовать себя в профессии.


