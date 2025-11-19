Стало известно, почему в квартире может быть холодно, несмотря на работающие батареи

19 ноября 2025, 11:31

Эксперт ЖКХ: в квартире может быть холодно из-за незаконной перепланировки

Фото: iStock/Maryviolet

С приходом холодов жителей некоторых квартир не спасают даже теплые батареи. Из-за чего это может быть, и возможно ли это обжаловать?





Член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель муниципального отделения в Городском округе Балашиха Пётр Попов в беседе

с «Радио 1» назвал несколько распространенных причин, которые могут привести к недостаточному отоплению в квартире.





Проблемы с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) дома;

Незаконные перепланировки в нежилых помещениях на первом этаже, когда кто-то «тронул заглушку или отрезал трубу»;

Завоздушивание системы — когда из-за воздуха в батареях нарушается циркуляция теплоносителя;

Старые, нечищеные батареи, которые не менялись десятилетиями.

«Это позволит минимизировать количество жалоб и обеспечивать автоматический перерасчет, не требуя от каждого собственника долгой борьбы с управляющими компаниями. Добиться перерасчета за некачественное отопление — реально. Не миритесь с холодом, отстаивайте свое право на тепло и комфорт в собственной квартире», — резюмировал Пётр Попов.