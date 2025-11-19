Стало известно, почему в квартире может быть холодно, несмотря на работающие батареи
Эксперт ЖКХ: в квартире может быть холодно из-за незаконной перепланировки
С приходом холодов жителей некоторых квартир не спасают даже теплые батареи. Из-за чего это может быть, и возможно ли это обжаловать?
Член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель муниципального отделения в Городском округе Балашиха Пётр Попов в беседе
с «Радио 1» назвал несколько распространенных причин, которые могут привести к недостаточному отоплению в квартире.
- Проблемы с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) дома;
- Незаконные перепланировки в нежилых помещениях на первом этаже, когда кто-то «тронул заглушку или отрезал трубу»;
- Завоздушивание системы — когда из-за воздуха в батареях нарушается циркуляция теплоносителя;
- Старые, нечищеные батареи, которые не менялись десятилетиями.
Эксперт отметил, что в будущем процесс контроля температуры в квартирах может стать более автоматизированным. Власти уже работают над внедрением систем, которые позволят оперативнее реагировать на проблемы.
«Это позволит минимизировать количество жалоб и обеспечивать автоматический перерасчет, не требуя от каждого собственника долгой борьбы с управляющими компаниями. Добиться перерасчета за некачественное отопление — реально. Не миритесь с холодом, отстаивайте свое право на тепло и комфорт в собственной квартире», — резюмировал Пётр Попов.