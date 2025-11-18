Ремонтник изнасиловал 11-летнюю девочку, пока её матери не было дома
Калининградский областной суд вынес приговор 52-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
В декабре 2024 года обвиняемый пришёл в квартиру на Трудовой улице для проведения ремонтных работ. В отсутствие хозяйки он застал там её дочь 2013 года рождения и совершил в отношении девочки противоправные действия.
Подсудимый знал, что потерпевшая не достигла 12-летнего возраста, однако свою вину не признал. Суд установил, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у осуждённого несовершеннолетнего ребёнка. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.
