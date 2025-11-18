Достижения.рф

Ремонтник изнасиловал 11-летнюю девочку, пока её матери не было дома

В Калининграде осудили мужчину за преступление против несовершеннолетней
Фото: Istock/AMilkin

Калининградский областной суд вынес приговор 52-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.



В декабре 2024 года обвиняемый пришёл в квартиру на Трудовой улице для проведения ремонтных работ. В отсутствие хозяйки он застал там её дочь 2013 года рождения и совершил в отношении девочки противоправные действия.

Подсудимый знал, что потерпевшая не достигла 12-летнего возраста, однако свою вину не признал. Суд установил, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у осуждённого несовершеннолетнего ребёнка. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Ольга Щелокова

