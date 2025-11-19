Пенсионерам объяснили, куда «испаряется» трудовой стаж и как его вернуть

19 ноября 2025, 03:24

Экономист Подольская: Трудовой стаж может пропасть из-за ошибок работодателя

Фото: iStock/Inside Creative House

Многие пенсионеры сталкиваются с проблемой неучтенных периодов в трудовом стаже. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила агентству «Прайм», почему возникает такая ситуация и как с ней разобраться.





По словам специалиста, проблема возникает из-за ошибок работодателей при подаче обязательной отчетности. Также неточности могут быть вызваны техническими особенностями хранения данных в системе Социального фонда России — бывает, что отдельные периоды работы граждан «выпадают».





«Даже в случае ликвидации бывшей организации-работодателя специалисты вправе запросить архивные документы или сведения от структуры-правопреемника», — поясняется в публикации.