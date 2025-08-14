Стало известно, с какими главными проблемами сталкивается молодежь
Политолог Колесников: у молодежи нет привлекательного образа будущего
Специалисты утверждают, что разница между поколениями, действительно, существует и является объективной.
Политолог Иван Колесников в беседе с «Радио 1» заявил, что современная молодежь сталкивается с несколькими проблемами.
«У нас сейчас нет какого-либо привлекательного образа будущего, который бы транслировался для молодежи — это колоссальная проблема. На это наслаивается конфликт отцов и детей. В результате молодые люди оказываются в ситуации, где нет каких-то четких, понятных авторитетов. При этом они тянутся к добру, хотят иметь моральные принципы», — поделился эксперт.
По его словам, традиционные духовные ценности каждый человек понимает по-своему и отвечает на свои вопросы сам.
«Необходимо создать привлекательный для молодежи образ человека, семьи, организации, которая показывала бы реальный путь без обмана, потому что социальный обман ведет к напряжению. То есть нужно демонстрировать примерами, передачами — транслировать во всем информационном пространстве ценности», — объяснил политолог.
Он добавил, что сегодняшняя тяга молодежи к православной вере говорит о том, что современное поколение нуждается в добре и свете.