Стало известно, с какими главными проблемами сталкивается молодежь

Политолог Колесников: у молодежи нет привлекательного образа будущего

Фото: istockphoto/JackF

Специалисты утверждают, что разница между поколениями, действительно, существует и является объективной.





Политолог Иван Колесников в беседе с «Радио 1» заявил, что современная молодежь сталкивается с несколькими проблемами.





«У нас сейчас нет какого-либо привлекательного образа будущего, который бы транслировался для молодежи — это колоссальная проблема. На это наслаивается конфликт отцов и детей. В результате молодые люди оказываются в ситуации, где нет каких-то четких, понятных авторитетов. При этом они тянутся к добру, хотят иметь моральные принципы», — поделился эксперт.

«Необходимо создать привлекательный для молодежи образ человека, семьи, организации, которая показывала бы реальный путь без обмана, потому что социальный обман ведет к напряжению. То есть нужно демонстрировать примерами, передачами — транслировать во всем информационном пространстве ценности», — объяснил политолог.