Буланова отреагировала на свою популярность у молодежи
В последнее время песни заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой стали особенно популярны среди молодежи, известной как зумеры. Певица сама признается, что такая ситуация ее радует, хотя она не в курсе, какие именно ее композиции нравятся подросткам.
«Я не знаю, какие конкретно песни слушают. У меня нет времени следить за модными трендами», – отметила Буланова в интервью с корреспондентом «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что звезды 90-х резко подняли цены на свои выступления из-за растущей популярности среди молодежи. Возросший интерес к ним начался после успеха Надежды Кадышевой, которая стала инициатором тренда на артистов 90-х. В результате молодежь активно покупает билеты на их концерты, а также создает тиктоки под их песни. На фоне этого хайпа артисты в среднем увеличили стоимость своих выступлений в два раза.
Наибольшее повышение цен наблюдается у Надежды Кадышевой, за выступление которой сейчас просят до 20 миллионов рублей. Лолита подняла свою цену до 6 миллионов, а Татьяна Буланова за час выступления запрашивает 1,5 миллиона рублей.