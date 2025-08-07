Буланова отреагировала на свою популярность у молодежи

07 августа 2025, 16:35

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В последнее время песни заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой стали особенно популярны среди молодежи, известной как зумеры. Певица сама признается, что такая ситуация ее радует, хотя она не в курсе, какие именно ее композиции нравятся подросткам.







«Я не знаю, какие конкретно песни слушают. У меня нет времени следить за модными трендами», – отметила Буланова в интервью с корреспондентом «Татар-информ».