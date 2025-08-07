Выяснилось, почему молодежь начала массово обращаться к православной вере

07 августа 2025, 15:39

Политолог Колесников: молодежь обращается к православной вере, желая добра

Фото: istockphoto/ASIFE

Молодежь в России начала массово обращаться к православной вере. Согласно свежим данным исследования ВЦИОМ, доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза — с 25 до 45%. Это находит отражение в жизни: молодежь снова возвращается в храмы, читает религиозную литературу и охотно общается со священниками.





Политолог Иван Колесников в беседе с «Радио 1» заявил, что молодое поколение в России очень образованно и культурно.





«Это поколение, которое не имело травмирующего опыта, например, развал Советского Союза в 90-х годах. А дальше возникает механизм совершенно естественной тяги человека к чему-то хорошему. Любой человек, независимо от возраста и финансового состояния, хочет все-таки добра», — сказал он.

«Русская православная церковь и традиционная религия РФ могут предложить молодежи моральные ориентиры, на которые стоит равняться. Они достаточно вечные, незыблемые и проверенные временем. Факт, что Русская Православная Церковь является авторитетом - очень хорошо», — выразил свое мнение политолог.