Выяснилось, почему молодежь начала массово обращаться к православной вере
Политолог Колесников: молодежь обращается к православной вере, желая добра
Молодежь в России начала массово обращаться к православной вере. Согласно свежим данным исследования ВЦИОМ, доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза — с 25 до 45%. Это находит отражение в жизни: молодежь снова возвращается в храмы, читает религиозную литературу и охотно общается со священниками.
Политолог Иван Колесников в беседе с «Радио 1» заявил, что молодое поколение в России очень образованно и культурно.
«Это поколение, которое не имело травмирующего опыта, например, развал Советского Союза в 90-х годах. А дальше возникает механизм совершенно естественной тяги человека к чему-то хорошему. Любой человек, независимо от возраста и финансового состояния, хочет все-таки добра», — сказал он.
По его словам, есть люди, которые будут действовать назло и вопреки, но такое поведение называется девиантным.
«Русская православная церковь и традиционная религия РФ могут предложить молодежи моральные ориентиры, на которые стоит равняться. Они достаточно вечные, незыблемые и проверенные временем. Факт, что Русская Православная Церковь является авторитетом - очень хорошо», — выразил свое мнение политолог.
Он добавил, что традиционные ценности понимаются всеми по-разному, однако люди, имея разное мнение, в разговоре все-таки приходят к общему знаменателю.