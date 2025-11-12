Стало известно, стоит ли принимать уволившегося сотрудника на прежнюю работу

12 ноября 2025, 12:49

Бизнесмен Никулин: если сотрудник хороший, то его можно принять после увольнения

Фото: iStock/fizkes

По статистике, 5% уволившихся сотрудников возвращаются на прежние места работы. Стоит ли брать обратно? Не демотивирует ли это команду и не повышает ли риск повторного ухода? Почему некоторые руководители до сих пор категорически против таких решений?





Управляющий партнёр компании ProfiStaff Денис Никулин в беседе с «Радио 1» заявил, что жесткая позиция против возвращенцев часто рождается в компаниях с очень строгой корпоративной культурой.





«Подход "уходя уходи" раньше был распространен и превалировал. То есть, если человек увольнялся, это считалось изменой, предательством, как в семье. Сейчас это постепенно отходит в сторону», — сказал он.

«Если сотрудник выполнял все свои обязанности, во всем помогал, поддерживал связь, то он ценнен, и почему бы его не взять обратно. От него не нужно отворачиваться, потому что это приобретение для компании, а не потеря», — заявил Никулин.

«Молодые специалисты меняют работу гораздо чаще предыдущих поколений, и компаниям приходится адаптироваться к этой новой, более динамичной реальности, где лояльность строится на иных принципах», — резюмировал собеседник.