Стало известно, стоит ли принимать уволившегося сотрудника на прежнюю работу
Бизнесмен Никулин: если сотрудник хороший, то его можно принять после увольнения
По статистике, 5% уволившихся сотрудников возвращаются на прежние места работы. Стоит ли брать обратно? Не демотивирует ли это команду и не повышает ли риск повторного ухода? Почему некоторые руководители до сих пор категорически против таких решений?
Управляющий партнёр компании ProfiStaff Денис Никулин в беседе с «Радио 1» заявил, что жесткая позиция против возвращенцев часто рождается в компаниях с очень строгой корпоративной культурой.
«Подход "уходя уходи" раньше был распространен и превалировал. То есть, если человек увольнялся, это считалось изменой, предательством, как в семье. Сейчас это постепенно отходит в сторону», — сказал он.
По словам эксперта, возвращение сотрудника — это стресс для коллектива, но при этом сулит скорее потенциал, чем потерю.
«Если сотрудник выполнял все свои обязанности, во всем помогал, поддерживал связь, то он ценнен, и почему бы его не взять обратно. От него не нужно отворачиваться, потому что это приобретение для компании, а не потеря», — заявил Никулин.
Он добавил, что главные страхи руководителей: демотивация команды и риск повторного ухода, и полностью минимизировать эти риски невозможно. Однако сам факт неудачного опыта работы в другой компании заставляет сотрудника в следующий раз «трижды подумать перед тем, как куда-то уйти». Кроме того, современный рынок труда диктует свои правила.
«Молодые специалисты меняют работу гораздо чаще предыдущих поколений, и компаниям приходится адаптироваться к этой новой, более динамичной реальности, где лояльность строится на иных принципах», — резюмировал собеседник.