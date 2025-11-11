Психолог дал советы, как защититься от «романтического скама»

11 ноября 2025, 23:19

Психолог Евстигнеев: мошенники с ИИ создают идеальный образ второй половинки

Фото: iStock/Cristian Storto Fotografia

Мошенники с помощью искусственного интеллекта способны создать образ идеального партнёра с помощью иллюзии привязанности и любви. Об этом предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.





Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, что в последние пару лет мошенники всё чаще используют схемы «романтического скама».





«Мы наблюдаем не появление принципиально новых мошеннических схем, а их опасную и беспрецедентную эволюцию за счёт применения искусственного интеллекта. Мошенники используют ИИ чат-ботов для ведения тысяч романтических переписок одновременно с целью последующего инвестиционного обмана», — объяснил эксперт.

«Он разделяет ваши увлечения, смеется над вашими шутками, сочувствует проблемам. С точки зрения нейрофизиологии, это вызывает мощный выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за удовольствие и предвкушение награды. Мозг буквально "подсаживается" на это общение», — пояснил психолог в беседе с «Москвой 24».

