Психолог дал советы, как защититься от «романтического скама»
Психолог Евстигнеев: мошенники с ИИ создают идеальный образ второй половинки
Мошенники с помощью искусственного интеллекта способны создать образ идеального партнёра с помощью иллюзии привязанности и любви. Об этом предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, что в последние пару лет мошенники всё чаще используют схемы «романтического скама».
«Мы наблюдаем не появление принципиально новых мошеннических схем, а их опасную и беспрецедентную эволюцию за счёт применения искусственного интеллекта. Мошенники используют ИИ чат-ботов для ведения тысяч романтических переписок одновременно с целью последующего инвестиционного обмана», — объяснил эксперт.
По его словам, ИИ не допускает эмоциональных ошибок и генерирует убедительные ответы, подстраиваясь под психологический портрет потенциальной жертвы. Через пару месяцев такого общения поступает предложение вложить средства в фальшивую криптоплатформу или другую финансовую пирамиду.
Силаев призвал никогда не переводить деньги людям, с которыми вы знакомы только онлайн.
По словам Евстигнеева, ИИ анализирует профиль, лексику и интересы жертвы и создаёт на основе этого идеальный образ второй половинки.
«Он разделяет ваши увлечения, смеется над вашими шутками, сочувствует проблемам. С точки зрения нейрофизиологии, это вызывает мощный выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за удовольствие и предвкушение награды. Мозг буквально "подсаживается" на это общение», — пояснил психолог в беседе с «Москвой 24».Далее формируется глубокая эмоциональная привязанность, а жертва начинает испытывать зависимость. В этот момент начинаются разговоры о деньгах в контексте «общего будущего». Это должно послужить сигналом «стоп», подчеркнул специалист.
Евстигнеев посоветовал переводить общение в формат видеосвязи, придерживаться здорового скепсиса и чётко осознавать психологические уловки.