Стало известно, в каких случаях нельзя носить контактные линзы

13 августа 2025, 13:00

Офтальмолог Казанцев: контактные линзы нельзя носить при воспалениях

Фото: istockphoto/dragana991

Споры о пользе контактных линз не утихают: кто-то уверен, что намного безопаснее для глаз носить очки, а другие уже не могут отказаться от комфорта как будто естественного глаза.





Врач-офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что офтальмологи хорошо относятся и к очковой коррекции, и к контактной, но они не взаимозаменяемы.





«Человек не может использовать контактные линзы, если у него есть какое-то воспаление на глазах, аллергическая реакция, конъюнктивиты. Это все те заболевания и состояния, при которых мы не можем использовать контактные линзы. Если у человека -6, например, и он не может пользоваться контактными линзами, то просто выпадает из жизни. Поэтому очки обязательно должны быть», — сказал он.

«Если человек правильно использует контактные линзы, соблюдает гигиену, не носит ночью, то они не нанесут вред», — отметил Казанцев.