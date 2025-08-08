Офтальмолог рассказал, почему у детей все чаще проблемы со зрением

08 августа 2025, 14:59

Офтальмолог Казанцев: близорукость передается детям по наследству

Фото: istockphoto/standret

8 августа отмечается Международный день офтальмологии — профессиональный праздник врачей, посвятивших себя диагностике, лечению и профилактике заболеваний глаз.





Врач-офтальмолог Антон Канзанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что зачастую у детей наследственность является главной причиной проблем со зрением.





«Близорукость, как уже доказано учеными, передается по наследству. Чем выше степень близорукости, тем выше вероятность наследования этих генов. Она может появиться уже в детском возрасте (в 3−4 года), и когда ребенок растет, набирает вес, растет его глаз. И чрезмерное удлинение глаза приводит к близорукости и соответственно к снижению остроты зрения», — рассказал эксперт.

«Необходимо выбирать более большие экраны и переводить приложение на десктопные версии. При работе с маленьким экраном работает один глаз, а другой ему помогает или вообще не участвует в акте зрения, что приводит к перенапряжению и к разбалансировке», — объяснил офтальмолог.