От колик до отсталости: названы последствия курения при кормлении грудью
Нарколог Ходин рассказал о последствиях курения при грудном вскармливании
Женщины, продолжающие курить в период грудного вскармливания ребёнка, наносят вред не только себе, но и ставят под угрозу здоровье малыша. Об последствиях для ребёнка этой дурной привычки матери рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Он предупредил, что никотин, который содержится и в обычных, и в электронных сигаретах, быстро проникает в грудное молоко.
«В результате употребления молока с никотином у ребёнка нарушается сон. Малыш становится беспокойным, его могут мучить колики. Кроме того, может замедлится общее развитие», — сказал Виталий Холдин.Он также отметил, что никотин снижает уровень гормонов, необходимых для выработки молока.
Кроме того, Виталий Холдин напомнил о вреде, который наносит пассивное курение. Из-за вдыхания сигаретного дыма у ребёнка может снизиться иммунитет и увеличивается риск развития лор-заболеваний и бронхиальной астмы.