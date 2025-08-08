От колик до отсталости: названы последствия курения при кормлении грудью

08 августа 2025, 13:18

Нарколог Ходин рассказал о последствиях курения при грудном вскармливании

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщины, продолжающие курить в период грудного вскармливания ребёнка, наносят вред не только себе, но и ставят под угрозу здоровье малыша. Об последствиях для ребёнка этой дурной привычки матери рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Он предупредил, что никотин, который содержится и в обычных, и в электронных сигаретах, быстро проникает в грудное молоко.





«В результате употребления молока с никотином у ребёнка нарушается сон. Малыш становится беспокойным, его могут мучить колики. Кроме того, может замедлится общее развитие», — сказал Виталий Холдин.