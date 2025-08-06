В Китае вернули антиковидные меры из-за распространения вируса чикугунья

06 августа 2025, 18:27

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Власти китайской провинции Гуандун вернули антиковидные меры из-за распространения вируса чикугунья, передающегося комарами. Об этом сообщает The Independent.





В издании отметили, что власти провинции ввели в регионе аналогичные меры, которые действовали при COVID-19. На данный момент в Китае уже зарегистрировано свыше 7000 случаев заражения вирусом чикугунья, причем основная часть выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.



Как правило, чикугунья переносится комарами и приводит к увеличению температуры тела до 40 градусов. К тому же вирус сопровождается головными болями, тошнотой, болями в мышцах и суставах.





«Власти ввели строгие профилактические меры, аналогичные тем, которые были во время пандемии Covid, включая широкое дезинфицирующее распыление», — говорится в сообщении.