Стало известно, в каких случаях после укуса змеи наступает летальный исход и как его предотвратить

29 мая 2025, 17:14

Эксперт по выживанию Алешкин: укус змеи для пожилых людей может быть смертельным

Фото: iStock/8660jan

С приходом жары активизировались змеи. По словам специалистов, у них начался сезон размножения, поэтому они могут заползать в дома к людям.





Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал, что делать, если вас укусила змея.





«Если у вас со здоровьем все в порядке, нет аллергии, вы взрослый человек, то это не смертельно. Да, будет больно, очень больно, воспалительный процесс будет идти порядка трех дней, но вы выживете», — сказал он.

«У них объем крови меньше, соответственно, процент яда на кровь гораздо больше, а, значит, опаснее. У пожилых людей кровообращение замедленное, поэтому яд может попасть в жизненно важные органы и оттуда гораздо медленнее выходить. Летальный эффект нельзя исключать в этом случае. Советовать отсасывать яд, как в известных историях, я не буду», — объяснил собеседник.

«Ставите на ранку и в обратную сторону максимально отсасываете яд, тем самым снижая количество потенциальной отравы, которая может в организм попасть», — заключил Дмитрий.