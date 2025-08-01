Стало известно, в каких случаях съеденное мороженое превращается в жир на боках

01 августа 2025, 09:39

Диетолог Лазуренко: мороженое нужно включать в суточный калораж

Фото: istockphoto/ahirao_photo

Летом большую популярность имеет мороженое. Этот холодный десерт помогает россиянам спастись от жары и освежить организм.





Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый может позволить себе полакомиться мороженым летом, однако здесь важно вписывать все в свой суточный калораж.





«Человек не наедается одной порцией мороженого, он разогревает аппетит, чтобы следующий прием пищи был более обильным, и мозг получил удовольствием от принятых углеводов и жиров. Но часто из-за такого сладкого перекуса следующий прием пищи не идет по запланированному графику. И система сбивается», — сказала она.

«Летом желательно пить обычную воду. Именно она способна качественно утолить жажду. К тому же необходимо включить физическую активность, поскольку именно работа мышечных клеток хорошо позволяет утилизировать избытки глюкозы и тормозить процесс накопления жира», — заключила Лазуренко.