Стало известно, в каких случаях съеденное мороженое превращается в жир на боках
Диетолог Лазуренко: мороженое нужно включать в суточный калораж
Летом большую популярность имеет мороженое. Этот холодный десерт помогает россиянам спастись от жары и освежить организм.
Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый может позволить себе полакомиться мороженым летом, однако здесь важно вписывать все в свой суточный калораж.
«Человек не наедается одной порцией мороженого, он разогревает аппетит, чтобы следующий прием пищи был более обильным, и мозг получил удовольствием от принятых углеводов и жиров. Но часто из-за такого сладкого перекуса следующий прием пищи не идет по запланированному графику. И система сбивается», — сказала она.
Эксперт отметила, что иногда люди не останавливаются на одном мороженом, а хотят еще и еще сладкого. В этом случае мороженое будет играть ключевую роль для процессов накопления и провоцировать набор жировой ткани.
«Летом желательно пить обычную воду. Именно она способна качественно утолить жажду. К тому же необходимо включить физическую активность, поскольку именно работа мышечных клеток хорошо позволяет утилизировать избытки глюкозы и тормозить процесс накопления жира», — заключила Лазуренко.