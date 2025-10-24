Стало известно, вырастут ли цены на безин в России из-за новых санкций

24 октября 2025, 13:02

Эксперт Фролов: цены на бензин в РФ не зависят от топлива

Фото: istockphoto/Natalie_B

США ввели блокирующие санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и ряда их структур. На эти нефтекомпании приходится более 50% добычи нефти в России. По мнению экспертов, санкции могут привести к удлинению цепочек посредников для торговли сырьем. Это может снизить прибыль и расширить дисконт на российскую нефть и нефтепродукты.





Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов в беседе с «Радио 1» новые ограничения против «Роснефти» и «Лукойла» назвал логичным продолжением ранее начатого давления. По его словам, это своего рода «большая четверка» российской нефтедобычи, и теперь санкции коснулись всех ее участников.





«С точки зрения российской экономики эффект будет минимальным. Если мы опустимся до конкретных исполнителей, которые сейчас вынуждены перестраивать процессы, изменять логистические цепочки, то они вам расскажут, что все изменилось радикально, страшно, ужасно и так далее», — отметил он.

«Когда за сутки нефть дорожает на 5%, наверное, вы со своими санкциями что-то сделали не так», — иронично прокомментировал Фролов.

«Полный отказ Индии маловероятен из-за огромных объемов поставок, которые трудно быстро заменить. А топливо внутри России никак не связано с нефтяными ценами. В нашей стране такого влияния в принципе нет. У нас другая система ценообразования», — объяснил Александр.