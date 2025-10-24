Япония настроена подписать мирный договор с Россией
Новое правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити заявило о готовности к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом глава кабинета министров сказала в своей первой программной речи в парламенте по случаю вступления в должность, сообщает ТАСС.
Политик заявила, что отношения Японии и России находятся «в сложной ситуации», однако японское правительство готово вести политику, направленную на решение этой проблемы с дальнейшим заключением мирного договора между государствами.
При этом Такаити повторила официальную позицию Токио, осудив действия России в связи с конфликтом на Украине.
Москва и Токио ведут консультации по мирному договору с середины XX века. Главным препятствием остаются разногласия по поводу южной части Курильских островов, которые в Японии называют «северными территориями». После Второй мировой войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, однако Япония продолжает оспаривать принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких островов.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что суверенитет России над Курильскими островами не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций из-за ситуации на Украине Москва прекратила переговоры о мирном договоре и совместной хозяйственной деятельности на юге Курил.
