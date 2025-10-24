Япония настроена подписать мирный договор с Россией

24 октября 2025, 12:00

Новый премьер Японии Такаити намерена подписать мирный договор с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новое правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити заявило о готовности к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом глава кабинета министров сказала в своей первой программной речи в парламенте по случаю вступления в должность, сообщает ТАСС.