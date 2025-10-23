Стало известно, что может ждать ФРГ при конфискации активов России
В случае передачи замороженных активов РФ Украине Германия может понести убытки свыше €100 млрд. Об этои заявил ТАСС председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.
По его словам, ФРГ инвестировала в Россию больше других стран, а на счетах в российских банках находятся средства многих немецких компаний из энергетики, фармацевтики, торговли и промышленности — потому именно Германия пострадает сильнее всех, если деньги Центробанка РФ используют для закупок оружия для Украины.
23 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сообщил, что Брюссель блокирует идею конфискации замороженных активов, пока риски не распределят между всеми странами ЕС.
Он также напомнил, что даже во время Второй мировой войны к замороженным средствам не прикасались, и предупредил о возможных ответных мерах против западных активов в России и в дружественных ей государствах в случае использования российских средств.
