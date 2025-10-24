СМИ указали, что США могут причинить себе вред своими же санкциями против России
Санкции США в отношении российских нефтяных компаний могут обернуться вредом для самого Вашингтона.
Как пишет Financial Times 24 октября, ссылаясь на мнение экспертов, в текущих условиях нефтяного рынка администрации президента Дональда Трампа придётся держать под контролем рост цен на топливо, что важно для его антииинфляционной стратегии.
«Если цена (на нефть. — прим. ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — поделился управляющий партнёр инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн.Ещё один специалист отрасли, Скотт Шеффилд, подчеркнул, что хозяин Белого дома предпочёл не обострять конфликт на Украине поставками дозвуковых крылатых ракет дальнего радиуса действия Tomahawk и вместо этого выбрал путь новых ограничений против России.