СМИ указали, что США могут причинить себе вред своими же санкциями против России

24 октября 2025, 11:56

FT: США могут причинить себе вред своими же санкциями против России

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Санкции США в отношении российских нефтяных компаний могут обернуться вредом для самого Вашингтона.





Как пишет Financial Times 24 октября, ссылаясь на мнение экспертов, в текущих условиях нефтяного рынка администрации президента Дональда Трампа придётся держать под контролем рост цен на топливо, что важно для его антииинфляционной стратегии.





«Если цена (на нефть. — прим. ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — поделился управляющий партнёр инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн.

