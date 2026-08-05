Россиян предупредили, что будет, если месяц есть только гречку и куриную грудку
Монодиета, включающая в себя исключительно гречку и куриную грудку, уже много лет пользуется популярностью среди тех, кто стремится быстро сбросить вес. Однако длительное соблюдение такого режима питания в течение месяца может негативно сказаться на здоровье. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина.
Специалист подчеркнула, что на первый взгляд такое питание кажется полезным: гречка богата сложными углеводами и клетчаткой, а курица — высококачественным белком. Однако у этого рациона есть существенные недостатки.
По ее словам, основная проблема монодиет заключается в сильном недостатке разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах и полезных жирах. Ни гречка, ни куриное филе не могут обеспечить весь необходимый комплекс питательных веществ, отметила Алтунина. Она подчеркнула, что при таком питании особенно не хватает полезных жиров, включая омега-3 жирные кислоты.
Кроме того, врач обратила внимание на дефицит овощей, фруктов и ягод. Они являются основными источниками витамина С, фолиевой кислоты, калия, антиоксидантов и множества других биологически активных веществ. Разнообразная растительная пища также поддерживает нормальный состав кишечной микрофлоры, что важно для иммунной системы и пищеварения, заключила эксперт.
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