Россиян предупредили, что будет, если месяц есть только гречку и куриную грудку

05 августа 2026, 08:17

Врач Алтунина: диета из курицы и гречки приводит к дефициту жиров и витаминов

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Монодиета, включающая в себя исключительно гречку и куриную грудку, уже много лет пользуется популярностью среди тех, кто стремится быстро сбросить вес. Однако длительное соблюдение такого режима питания в течение месяца может негативно сказаться на здоровье. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина.