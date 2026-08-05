Кардиолог назвал десять правил для защиты сердца и сосудов

05 августа 2026, 08:56

Кардиолог Алексеенко: для здоровья сердца нужно ограничить потребление соли

Фото: iStock/pada smith

Главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко посоветовал сократить количество соли в рационе, следить за давлением и отказаться от вредных привычек ради профилактики болезней сердца. Об этом пишет РИА Новости.