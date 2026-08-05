Кардиолог назвал десять правил для защиты сердца и сосудов
Главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко посоветовал сократить количество соли в рационе, следить за давлением и отказаться от вредных привычек ради профилактики болезней сердца. Об этом пишет РИА Новости.
Врач рекомендует употреблять не более 5 граммов соли за сутки. Основу меню, по его словам, стоит составлять из овощей, фруктов, круп и рыбы. Жирные блюда и копчености лучше свести к минимуму. От алкоголя и никотина специалист советует отказаться полностью. Важное место занимает и ежедневная активность: прогулки, плавание, велосипед, бег, лыжи, коньки или скандинавская ходьба должны занимать 30–40 минут.
Алексеенко призвал регулярно измерять артериальное давление и пульс, не пропускать диспансеризацию и профилактические обследования. При неприятных симптомах не следует подбирать лечение самостоятельно — необходимо обратиться к врачу. Пациентам с назначенной терапией кардиолог напомнил о необходимости принимать препараты по схеме. В числе других правил — полноценный сон, отдых и умение снижать уровень стресса.
Отдельно врач указал на важность знаний о признаках инфаркта и инсульта. Человеку следует понимать, как оказать первую помощь и что сообщить диспетчеру скорой: жалобы пациента, его состояние, обстановку и точный адрес.
Начать здоровый образ жизни лучше без резких ограничений. Выберите одну-две привычки, которые реально сможете соблюдать каждый день: например, гулять по 20–30 минут, пить больше воды или ложиться спать в одно и то же время. Небольшие, но регулярные изменения работают эффективнее, чем строгая диета или изнурительные тренировки.
Обратите внимание на питание. Не обязательно сразу отказываться от всех любимых продуктов: попробуйте добавить в рацион овощи, фрукты, крупы, рыбу, нежирное мясо и кисломолочные продукты. Сократите количество сладких напитков, фастфуда, избытка соли и сильно переработанной пищи. Полезно заранее планировать меню, чтобы не выбирать еду на ходу.
Физическая активность должна приносить удовольствие. Начните с ходьбы, зарядки, танцев, плавания или велосипеда — подойдут любые занятия, которые вам нравятся. Постепенно стремитесь к 150 минутам умеренной активности в неделю, но учитывайте самочувствие и хронические заболевания. При сомнениях перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом.
Не забывайте о сне и эмоциональном состоянии. Старайтесь спать 7–9 часов, делать перерывы в течение дня и находить способы справляться со стрессом: общаться с близкими, читать, гулять, заниматься хобби или дыхательными упражнениями. ЗОЖ — это не идеальность, а забота о себе, поэтому не ругайте себя за срывы и просто возвращайтесь к выбранному режиму.
Читайте также: