«Становимся заложниками»: Психолог рассказал, как научиться принимать ответственность

07 июля 2026, 16:21

Психолог Шамсутдинов: чтобы принимать ответственность — признайте свои чувства

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Вопрос о том, кто виноват — ты или обстоятельства и люди вокруг — вечен и, пожалуй, не имеет однозначного ответа. В жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда кажется, что всё идет наперекосяк, и в такие моменты легко впасть в ловушку самообвинений или, наоборот, перекладывать ответственность на других.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что обстоятельства действительно могут играть значительную роль в нашем опыте, ведь невозможно контролировать всё (погоду, экономическую ситуацию, поведение других людей).





«Но мы можем контролировать нашу реакцию на эти обстоятельства. И здесь начинается самое интересное: принимать ответственность — не просто признать свою долю в происходящем, но и понять, что именно ты можешь изменить. Это не всегда легко. Легче обвинить кого-то другого: "Вот, если бы не он/она/это", "Я бы сделал по-другому, если бы не эти условия". Но в этом есть опасность: мы становимся заложниками внешних факторов, теряем контроль над своей жизнью», — сказал он.

«Представьте, что вы потеряли работу из-за сокращений. Это обстоятельство вне вашего контроля, но вы можете взять на себя ответственность за поиск новой работы, за изучение новых навыков или даже за создание собственного бизнеса. В этом и есть сила — в том, чтобы не оставаться жертвой обстоятельств. Как же правильно принимать ответственность — прежде всего, признайте свои чувства. Это нормально — испытывать гнев, страх или печаль по поводу ситуации. Затем задайте себе вопрос: "Что я могу сделать?" Это может быть маленький шаг, но он даст вам ощущение контроля и уверенности», — объяснил психолог.