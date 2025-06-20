Урбан-психология в градостроительстве: как среда влияет на жителей

20 июня 2025, 22:03

На ПМЭФ-2025 прошла сессия «Урбан-психология в мастер-планировании»

Фото: Пресс-служба Группы Родина

На площадке ПМЭФ-2025 прошла сессия «Урбан-психология в мастер-планировании: как законы психологии меняют законы современного градостроительства».





Организатором сессии выступил UrbanClub — интеллектуальный клуб, который объединяет выдающихся деятелей с целью обсуждения вопросов урбанистики и формирования облика устойчивого и развивающегося города будущего.



В 2025 году в мероприятии приняли участие ключевые спикеры в сфере градостроительной политики. Среди них: Ирек Файзуллин (министр строительства и ЖКХ Российской Федерации), Юрий Зинченко (декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова), Владислав Овчинский (глава Департамента градостроительной политики), Анатолий Гарбузов (руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики) Александр Тарабрин (заместитель председателя ВЭБ.РФ) и Лилия Щекина (модератор сессии и основатель UrbanClub).



В процессе дискуссии участники сессии пришли к выводу, что современные города влияют на психоэмоциональное состояние человека. По этой причине сегодня важно переосмыслить подходы к развитию территорий.



По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет разработка мастер-планов как инструментов стратегического и архитектурного развития территорий. Их основная задача заключается в том, чтобы учитывать потребности граждан, отметил Файзуллин.





«Среда должна быть не только функциональной, но и формировать положительное эмоциональное состояние. Сегодня это становится основой проектирования. Если человек живёт в удобной, продуманной среде — меняется и настроение, и отношение к городу, и даже экономические показатели», — подчеркнул министр.