«Становится плохо»: Россиянам назвали главного врага осени

09 сентября 2026, 12:46

Врач Сорока: дефицит солнечного света можно назвать главным врагом осени

Фото: istock/jittawit.21

Осень и зима несут с собой не только похолодание, но и серьезный вызов для наших биоритмов. Короткий световой день и утренние сумерки способны нарушить привычный ритм жизни, вызывая упадок сил. Тем не менее, восполнить недостаток солнечной энергии можно довольно простыми методами, не требующими серьезных финансовых или временных затрат.





Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» заявила, что циркадные ритмы играют огромную роль в жизни человека — особенно в межсезонье.





«Когда мы просыпаемся и видим очень мало солнца, становится плохо. А нас ждут впереди дни, когда мы вообще будем просыпаться в темноту и не будем его видеть», — отметила терапевт.

«И здесь появляется простое, но недооценённое решение: вместо того чтобы пить иммуномодуляторы, достаточно хотя бы 10–20 минут в день проводить на дневном свете. Если такой возможности нет — использовать специальные лампы с мощностью 10 000 люкс по утрам», — посоветовала она.