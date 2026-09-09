Подмосковный врач объяснила, почему нельзя игнорировать усталость и выпадение волос

09 сентября 2026, 11:45

оригинал Н. Муравьёва (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Усталость с утра, сухость кожи, зябкость, выпадение волос и необъяснимые колебания веса – симптомы, на которые, как правило, не обращают внимания.





Однако в медицине такие проявления называют неспецифическими, рассказала заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Воскресенской больницы, врач-эндокринолог Наталья Муравьёва.



Если ничего не болит, но организм настойчиво подаёт сигналы о внутреннем сбое, часто за этой картиной скрывается дисфункция щитовидной железы – главного «дирижёра» обмена веществ, энергии и гормонального баланса.

«Самая распространённая ошибка пациентов – попытка решить проблему вслепую: скупать популярные БАДы, горстями пить витамины или йод. Но одни те же симптомы могут сопровождать десятки разных патологий – от железодефицита до серьёзных нарушений эндокринной системы. А бесконтрольный приём препаратов может только навредить. Если вы изо дня в день чувствуете упадок сил и замечаете изменения во внешности, не занимайтесь самодиагностикой, а начните с визита к участковому терапевту», – посоветовала Муравьёва.