Подмосковный врач объяснила, почему нельзя игнорировать усталость и выпадение волос
Усталость с утра, сухость кожи, зябкость, выпадение волос и необъяснимые колебания веса – симптомы, на которые, как правило, не обращают внимания.
Однако в медицине такие проявления называют неспецифическими, рассказала заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Воскресенской больницы, врач-эндокринолог Наталья Муравьёва.
Если ничего не болит, но организм настойчиво подаёт сигналы о внутреннем сбое, часто за этой картиной скрывается дисфункция щитовидной железы – главного «дирижёра» обмена веществ, энергии и гормонального баланса.
«Самая распространённая ошибка пациентов – попытка решить проблему вслепую: скупать популярные БАДы, горстями пить витамины или йод. Но одни те же симптомы могут сопровождать десятки разных патологий – от железодефицита до серьёзных нарушений эндокринной системы. А бесконтрольный приём препаратов может только навредить. Если вы изо дня в день чувствуете упадок сил и замечаете изменения во внешности, не занимайтесь самодиагностикой, а начните с визита к участковому терапевту», – посоветовала Муравьёва.Терапевт проведет базовый осмотр, соберёт подробный анамнез и назначит стартовый комплекс лабораторных исследований крови. Если анализы выявят отклонения в показателях гормонов, пациента оперативно направят на расширенную диагностику и консультацию к эндокринологу.