«Пережить без потерь»: Автоэксперт назвал главную опасность на дороге в межсезонье

06 марта 2026, 12:26

Автоэксперт Васильев: опасность на дороге в межсезонье — в перепаде температур

Фото: istockphoto/JackF

На смену рекордным снегопадам пришла оттепель, но расслабляться водителям и пешеходам рано. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает граждан к предельной осторожности из-за мокрого снега и гололедицы.





Автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Радио 1» объяснил, что главная опасность кроется в ночных перепадах температур.





«Традиционно у нас в ночное время происходит понижение температуры. Дороги начинают остывать. Возможны внезапные скольжения, потери управляемости, причём довольно часто ничего не предвещает беды, потому что визуально асфальт выглядит чистым и беспроблемным, а на самом деле он покрыт иногда тонкой корочкой прозрачного льда. Из-за таяния снежных валов на проезжую часть стекают ручьи, что создает риск аквапланирования. Особую опасность представляет так называемый "слэш-пленинг". Это явление очень похожее на аквапланирование, но в качестве жидкости выступает снежная водно-ледяная субстанция. Она создаёт ещё больше проблем, потому что слэш-пленинг начинается уже на более низких скоростях», — предупредил он.

«Заморозки ещё точно возможны. Хорошей практикой является всё-таки несколько запоздалый переход на летние шины. Снег может пойти внезапно, холод может превратить дорогу вообще в каток», — предостерег Васильев.

«Перемещаясь рядом с дорогой, надо всегда старательно контролировать, что находится под ногами. Потому что очень часто пешеход, находясь на тротуаре, думает, что всё хорошо, проблем не будет. Машина потеряла управление, вылетела — и вот вам авария. Так что здесь тоже повнимательней, сейчас тяжёлое время, его надо пережить без потерь», — резюмировал автоэксперт.