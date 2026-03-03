Москвичам рассказали о возвращении минусовых температур в конце недели

03 марта 2026, 12:05

Фото: Istock/Viktoryia Malinava

В ближайшие дни в Москве и области сохранится плюсовая температура, а к концу недели синоптики прогнозируют похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В беседе с RT Ильин заявил, что до четверга включительно дневная температура останется положительной — от нуля до трёх градусов тепла, пройдут небольшие осадки. В четверг станет холоднее на три-четыре градуса, а в пятницу днём синоптики прогнозируют уже минусовые значения: по области от минус четырёх до плюс одного градуса.



По словам синоптика, ночные температуры до четверга составят от минус пяти до нуля.

«В ночь на субботу может быть до -8...-3 °С. Что касается ветра, то сегодня и завтра будет дуть ветер с юга и юго-запада со скоростью 6—11 м/c», — отметил эксперт.