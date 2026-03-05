Автоэксперт Лигачев: не нужно скрывать повреждения при продаже автомобиля
Следует не скрывать мелкие повреждения при продаже подержанного автомобиля, поскольку попытка их замаскировать может вызвать подозрения у покупателей. Об этом заявил автоэксперт Константин Лигачев.
По словам специалиста, если продавец является единственным владельцем машины и знает ее историю, лучше оставить небольшие царапины или сколы как есть.
«Если вы единственный владелец и знаете всю историю автомобиля, лучше продавать с незначительными повреждениями. Это будет гарантией того, что машина не перекрашивалась», — отметил Лигачев в беседе с «Татар-информ».
Эксперт пояснил, что попытка закрасить дефекты перед продажей может насторожить потенциального покупателя. В таком случае у него может возникнуть подозрение, что владелец пытается скрыть более серьезные повреждения кузова, полученные, например, после ДТП.
Лигачев добавил, что сегодня проверить историю автомобиля довольно просто: существуют специализированные базы данных, а многие покупатели приходят на осмотр машины вместе со специалистами.
«Перекрасить везде фактически нереально, все равно где-то будет зашлифовка, краска не совпадет. Это обязательно выяснится», — подчеркнул автоэксперт.