Автоэксперт Лигачев: не нужно скрывать повреждения при продаже автомобиля

05 марта 2026, 18:25

Фото: iStock/igoriss

Следует не скрывать мелкие повреждения при продаже подержанного автомобиля, поскольку попытка их замаскировать может вызвать подозрения у покупателей. Об этом заявил автоэксперт Константин Лигачев.





По словам специалиста, если продавец является единственным владельцем машины и знает ее историю, лучше оставить небольшие царапины или сколы как есть.





«Если вы единственный владелец и знаете всю историю автомобиля, лучше продавать с незначительными повреждениями. Это будет гарантией того, что машина не перекрашивалась», — отметил Лигачев в беседе с «Татар-информ».

«Перекрасить везде фактически нереально, все равно где-то будет зашлифовка, краска не совпадет. Это обязательно выяснится», — подчеркнул автоэксперт.