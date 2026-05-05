«Старость — не диагноз»: Россиянам рассказали, что на самом деле определяет продолжительность жизни

05 мая 2026, 17:33

Врач Тен: генетика мало влияет на долголетие

Многие уверены, что дожить до 70 лет без букета болезней невозможно. Но так ли это на самом деле?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» объяснила, почему это опасный миф, и назвала главные факторы, которые на 50–60% влияют на то, сколько и как мы проживём.





«Старость — это не диагноз. Хронические заболевания, которые есть практически у 90% наших пожилых людей, это тоже не норма. Норма — это активное долголетие», — подчёркнула она.

«Особенно важен баланс четырёх компонентов: питание, физическая активность, сон, уровень стресса и социальные связи. Генетика, экология и доступная медицина вносят меньший, но значимый вклад. Генетическая предрасположенность — это не приговор, а повышенный риск. Здоровый образ жизни снижает этот наследственный риск примерно на 50–70%», — объяснила Тен.