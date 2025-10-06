В Раменском для участников программы «Активное долголетие» устроили Осенний бал
В Доме культуры «Сатурн» в Раменском состоялся Осенний бал для участников губернаторской программы «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Идея возникла в прошлом году. Тогда мы организовали отчётный концерт с участием долголетов из соседних округов Московской области. Это был двухчасовой концерт без перерывов, который зрители смотрели на одном дыхании», – поделилась руководитель программы «Активное долголетие» в ДК «Сатурн» Александра Скрипина.Как рассказали организаторы, они долго искали формат мероприятия. В итоге появилась идея Осеннего бала. Подготовка к масштабному событию началась с репетиций. Участникам предоставили танцевальный зал и фойе первого этажа ДК.
Особое внимание уделили дресс-коду: женщины должны были быть в элегантных платьях, мужчины – в костюмах. Бал начался с менуэта, польки и кадрили. На мероприятии выступили гости из ДК «Лель», коллектив «Серебро» из Жуковского, хор «Поющие сердца» и другие.
Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» при поддержке социальных фондов. Это позволило пригласить на бал детей из неполных и малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями, а также граждан предпенсионнного возраста.