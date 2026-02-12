«Сохранять здравомыслие»: Священник оценил страх перед пятницей, 13-го

12 февраля 2026, 17:36

Священник Береговой: не стоит бояться пятницы, 13-го

Фото: iStock/Dmitriy83

Страх перед пятницей, 13-го, является пустым суеверием, не имеющим отношения ни к религии, ни к здравому смыслу. Об этом заявил православный священник Владислав Береговой.





По его словам, вера в плохие дни возникает из-за желания людей пугаться, а также религиозного невежества, смешанного с магическими, оккультными и неоязыческими идеями.





«Ни с точки зрения религии, ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения общечеловеческого опыта ни пятницы, ни тринадцатые числа, ни пятницы тринадцатое никаким образом не влияют на человеческую жизнь ни положительно, ни отрицательно», — сказал Береговой в разговоре с RT.

«Твори добро в любой день недели — будешь счастлив», — заключил Береговой.