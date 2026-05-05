«Аллергия на покой»: Психиатр назвал симптомы хронического стресса

05 мая 2026, 22:36

Врач Кульгавчук: Утрата спонтанной радости — признак хронического стресса

Фото: iStock/fizkes

Повседневный стресс является кратковременной мобилизацией организма, после которой приходит облегчение, а при хроническом стрессе тело перестает возвращаться в режим покоя. Об этом рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.





Он пояснил, что хронический стресс появляется, когда происходит сбой в цепи «кортизол — восстановление». То есть организм не возвращается в базовый режим покоя. Главными симптомами являются не раздражение на пробки или плохой сон, а эмоциональная анестезия и утрата спонтанной радости.





«Хронический стресс — это когда вы больше не живете в мире чувств, а существуете в мире функций. Обычный стресс после отпуска лечит, хронический — убивает даже возможность расслабиться. Вы становитесь аллергиком на покой», — подчеркнул Кульгавчук в разговоре с RT.