«Аллергия на покой»: Психиатр назвал симптомы хронического стресса
Врач Кульгавчук: Утрата спонтанной радости — признак хронического стресса
Повседневный стресс является кратковременной мобилизацией организма, после которой приходит облегчение, а при хроническом стрессе тело перестает возвращаться в режим покоя. Об этом рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.
Он пояснил, что хронический стресс появляется, когда происходит сбой в цепи «кортизол — восстановление». То есть организм не возвращается в базовый режим покоя. Главными симптомами являются не раздражение на пробки или плохой сон, а эмоциональная анестезия и утрата спонтанной радости.
«Хронический стресс — это когда вы больше не живете в мире чувств, а существуете в мире функций. Обычный стресс после отпуска лечит, хронический — убивает даже возможность расслабиться. Вы становитесь аллергиком на покой», — подчеркнул Кульгавчук в разговоре с RT.
Психиатр отметил, что хронический стресс можно победить только с помощью «ничегонеделания». Для начала эксперт порекомендовал разрешить себе быть «неудобным и бесполезным» — не ответить на звонок, пропустить тренировку или съесть кусок пиццы.