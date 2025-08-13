«Изменить нужно, а не отменять»: Эксперт высказался об отмене домашнего задания

13 августа 2025, 16:55

Эксперт Якубович: домашнее задание не стоит отменять, но его нужно изменить

Домашнее задание отменять не нужно, однако его нужно изменить. Так считает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.





По словам эксперта, самостоятельная работа играет важную роль в образовательном процессе.





«Самостоятельная деятельность является ключевым элементом, который помогает формировать такие навыки, как самоорганизация, критическое мышление и умение анализировать информацию. Если задания сводятся к механическому переписыванию или решению однотипных задач, их ценность стремится к нулю», — пояснил Якубович в беседе с RuNews24.ru.