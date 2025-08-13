«Изменить нужно, а не отменять»: Эксперт высказался об отмене домашнего задания
Эксперт Якубович: домашнее задание не стоит отменять, но его нужно изменить
Домашнее задание отменять не нужно, однако его нужно изменить. Так считает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
По словам эксперта, самостоятельная работа играет важную роль в образовательном процессе.
«Самостоятельная деятельность является ключевым элементом, который помогает формировать такие навыки, как самоорганизация, критическое мышление и умение анализировать информацию. Если задания сводятся к механическому переписыванию или решению однотипных задач, их ценность стремится к нулю», — пояснил Якубович в беседе с RuNews24.ru.
Он отметил, что современные дети испытывают значительное напряжение, однако полностью отказываться от домашних заданий нельзя. При этом стоит превратить рутинные упражнения в полезные задания, которые смогут научить детей думать и применять знания на практике.
По мнению Якубовича, в домашнее задание стоит включать различные кейсы, проекты и исследовательские задания.