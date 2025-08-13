Уроженца Армении спустя 18 лет лишили российского гражданства в Воронежской области

13 августа 2025, 17:12

В Воронежской области впервые лишили гражданства РФ уроженца Армянской ССР

Фото: iStock/Pavel Starikov

В Воронежской области впервые лишили российского гражданства уроженца Армянской ССР. Об этом сообщают «Воронежские новости».