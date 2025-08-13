Уроженца Армении спустя 18 лет лишили российского гражданства в Воронежской области
В Воронежской области впервые лишили российского гражданства уроженца Армянской ССР. Об этом сообщают «Воронежские новости».
38-летний мужчина получил российское гражданство в 2007 году в упрощённом порядке. Однако, по информации регионального управления ФСБ, он, используя своё должностное положение, способствовал незаконному пребыванию иностранных граждан на территории российского региона. Такие действия представляли угрозу национальной безопасности.
Решение о лишении гражданства принято Управлением по вопросам миграции Главного регионального управления МВД на основании федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
