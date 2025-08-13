Минпросвещения оптимизирует нагрузку на учащихся

13 августа 2025, 20:51

Минпросвещения России предложило варианты расписания для учащихся 1-11 классов

Фото: istockphoto/Smederevac

Министерство просвещения разработало варианты расписаний уроков для 1–11 классов на 2025–2026 учебный год с целью оптимизации учебной нагрузки, сообщили в пресс-службе ведомства.