Минпросвещения оптимизирует нагрузку на учащихся
Министерство просвещения разработало варианты расписаний уроков для 1–11 классов на 2025–2026 учебный год с целью оптимизации учебной нагрузки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что предложенные модели согласованы с Роспотребнадзором и будут направлены в регионы; каждое учебное заведение сможет адаптировать их под свои условия в рамках единых федеральных требований. Учитывая федеральный учебный план и возможную пяти- или шестидневную учебную неделю, подготовлено по 5 вариантов для начальной школы (1–4 классы), 6 — для основной (5–9 классы) и 19 — для старшей (10–11 классы).
Во всех вариантах показано распределение предметов и внеурочной деятельности с учётом санитарных норм.
Также предусмотрено, что первым уроком во всех школах будет цикл «Разговоры о важном», а по четвергам для учащихся 6–11 классов в это время запланированы занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты».
Читайте также: